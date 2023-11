2 jongeren uit JJIC vermist

De politie is op zoek naar twee jongeren die uit jeugdinrichting JJIC zijn ontsnapt. Het gaat om de 16-jarige Urvelina Rafael en Joheidienne Floranus. Beiden vertrokken uit de inrichting en keerden niet terug.

Urvelina is 1,66 meter lang, heeft een stevig postuur, een rond gezicht, donkerbruine ogen en donkerbruin haar. De politie vermoedt dat ze in Seru Fortuna verblijft. Joheidienne is 1,70 meter lang, heeft een slank postuur, een ovaal gezicht, bruine ogen en kort donker haar. Op het moment dat hij de jeugdinrichting verliet, droeg hij een witte broek, een T-shirt en sandalen.

De politie vraagt mensen die informatie over de jongeren hebben om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of via de anonieme tiplijn 108.