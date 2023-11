Luchthaven Hato meldt groei aantal vluchten in winterseizoen

Het komende winterseizoen ziet er goed uit voor luchthaven Hato. Luchthavenbeheerder CAP meldt dat de stoelcapaciteit voor de komende maanden is toegenomen. In totaal gaat het om een groei van 21 procent vergeleken met vorig jaar. Daarin zijn de Corendon-vluchten meegenomen, maar ook de extra vluchten van TUI en KLM. Luchtvaartmaatschappij TUI vliegt 14 keer per week naar de ABC-eilanden, waarbij twee keer per dag naar Curaçao wordt gevlogen. Terwijl KLM 11 vluchten per week uitvoert. Vanuit de VS neemt ook het aantal vluchten van American Airlines en JetBlue toe. Bovendien begint Delta Air Lines volgende maand te vliegen vanuit Atlanta. Andere luchtvaartmaatschappijen die extra vluchten aanbieden zijn de Canadese Westjet, de Braziliaanse Azul en de Colombiaanse Avianca.