FFP wordt losgekoppeld van FKP

FFP, de hypotheektak van FKP, wordt losgekoppeld van de woningbouwstichting. Dit verklaarde FKP’s financieel directeur gisteren in de Staten. De loskoppeling is een van de voorwaarden van de centrale bank om weer leningen te kunnen verstrekken. Simpel gezegd krijgt FFP een eigen directie en raad van commissarissen. De eerste stappen daartoe zijn al gezet. Deze week start Yasser Cova als commercieel directeur. De stichting is nog op zoek naar een financieel directeur. Peter Bongers, de financieel directeur van FKP, neemt tot die tijd waar.