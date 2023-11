Oud-politicus Winston Lourens overleden

Oud-politicus en radiopersoonlijkheid Winston Lourens is in het weekeinde overleden. Hij was 82 jaar. Lourens werkte eerst in het onderwijs voordat hij verschillende politieke functies bekleedde. Hij was vanaf 1979 betrokken bij de MAN en was onder andere Eilandsraadslid, gedeputeerde, Statenlid en minister. Toen hij gedeputeerde van Cultuur was werd er onder zijn bewind de ontwerpwedstrijd voor de Curaçaose vlag uitgeschreven. Deze werd gewonnen door Martin de Dulk. Ook is toen 2 juli als de Dag van de Vlag uitgeroepen. Lourens was kritisch over de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Hij pleitte voor een zelfstandig Curaçao. Later richtte hij zijn eigen partij Pro Kòrsou op. In 2008 leverde hij zijn koninklijke onderscheiding in. Dat deed hij en nog vijf andere prominente Curaçaoënaars uit protest tegen de rekolonisatie van de Antillen door Nederland.