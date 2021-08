2 nieuwe doden door corona

Het afgelopen weekend zijn er maar liefst twee mensen overleden aan de gevolgen van corona. Daarmee staat het totaalaantal doden door corona op Curaçao op 139. In de cijfers van maandag werd er een dode als gevolg van Covid-19 gemeld. Eerder op de dag bleek dat er eerder in het afgelopen weekend ook al iemand was overleden. Door een technische storing zijn de cijfers van zondag namelijk pas maandagmiddag gepubliceerd. Volgens de laatste coronacijfers liggen er momenteel 36 patiënten in het CMC. Daarvan liggen er 20 op de intensive care. Het aantal actieve gevallen op Curaçao staat momenteel op 520.

