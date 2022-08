21 high impact crimes in een week

De politie heeft afgelopen week 21 high impact crimes geregistreerd. Zo vonden er tussen 25 en 31 juli drie atrako’s plaats. Verder registreerde de politie drie gevallen van autodiefstal. De dieven gingen ervandoor met twee Mitsubishi Lancers en een Kia Cerato. De voertuigen stonden geparkeerd bij het Dreams Hotel en bij Seru Bottelier. Daarnaast is in zeven auto’s ingebroken, onder andere bij Baya Beach, Playa Kanoa en de Winston Churchillweg. De methode die de inbrekers het meest toepasten was het vernielen van de achterruit. Ook zijn er de afgelopen week twee woninginbraken gemeld. Tot slot kreeg de politie zes meldingen van relationeel geweld binnen.