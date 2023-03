De politie heeft maandag een 21-jarige overvaller aangehouden. De vrouw had rond negen uur ‘s avonds toeristen in de Penstraat beroofd. De verdachte werd zo’n anderhalf uur later in Buena Vista gesignaleerd en in de boeien geslagen. Ze zit voorlopig in voorarrest in afwachting van meer onderzoek. Beeld: Direct Media