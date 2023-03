Dorothy Pietersz-Janga dient ontslag in

GMN-minister Pietersz-Janga heeft rond twee uur ‘s middags haar ontslag ingediend bij de gouverneur. Dat deed ze naar eigen zeggen in belang van het land en haar partij. Zondag zei de MFK het vertrouwen in de bewindsvrouw op. Pietersz-Janga kreeg drie dagen bedenktijd. Die zijn vandaag verstreken. In haar ontslagbrief stelt ze dat het voor haar onvoldoende duidelijk is of het besluit van het partijbestuur is gebaseerd op een democratische beslissing binnen de partij. Ook schrijft ze dat ze wil voorkomen dat de Staten over haar lot beslissen. Een eventuele kernsplitsing binnen de MFK is volgens haar niet in het belang van het land. Aanleiding voor het vertrek van de MFK-minister is haar bemoeienis met een lopende rechtszaak. Pietersz-Janga gaf opdracht om de rechtszaak tegen twee oud-bestuurders van BZV te staken. Vorige week zijn ze alsnog veroordeeld tot een schadevergoeding van 4 miljoen gulden wegens wanbeleid.

Sinds het aantreden van het kabinet-Pisas II bekleedde ze de positie van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ze kwam meerdere keren in opspraak. Onder andere vanwege haar uitspraken over het coronavaccin en haar weigering om te vertellen of ze wel of niet gevaccineerd is. In een tv-interview sprak ze zich uit voor het gebruik van alternatieven voor het coronavaccin, zoals ivermectine. Door alle commotie werd ze van het coronadossier gehaald.

Pietersz-Janga is van beroep huisarts. Ze heeft een praktijk op Tera Kòrá.