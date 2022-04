22 april is Dag van de Aarde

Wereldwijd wordt er op 22 april stilgestaan bij Earth Day. Deze dag staat in het teken van milieubehoud, klimaatverandering en duurzame natuurontwikkeling. Ook op Curaçao wordt jaarlijks de Dag van de Aarde gevierd. De organisatie Curaçao Clean Up moedigt iedereen aan om de dag erna, zaterdag 23 april, de handen uit de mouwen te steken. Op die dag wordt de Sint Jorisbaai schoongemaakt. De schoonmaakactie is van 7 uur ’s ochtends tot 12 uur’ s middags.