De vrouw die zaterdag is verongelukt op de Weg naar Westpunt is geïdentificeerd. Ludwina Isenia is de negende persoon die in 2022 in het verkeer om het leven is gekomen. Ze was 51 jaar oud. Ook de identiteit van de man die dit weekend in Piscadera omkwam, is bekend. Het gaat om de Surinamer Andrew Fong, een bekende horecaondernemer in Paramaribo, die hier op vakantie was.

