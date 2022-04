25 vacatures bij de Brandweer

Er is een groot personeelstekort bij de Brandweer. Daarom zoekt minister van Justitie, Shalten Hato, 25 personen die bij de brandweer willen werken. De ministerraad is akkoord gegaan met de openstelling van de vacatures. Volgens Hato is er continu kritiek op het functioneren van de Brandweer. Ook het materieel dat de brandweer tot zijn beschikking heeft is niet altijd adequaat. De minister wil de dienstverlening van de Brandweer verbeteren. Onder andere door de dienst te versterken met extra mankracht.