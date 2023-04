27 april Koningsdag in Punda

Het is bijna weer zover!!

Op 27 april aanstaande organiseert Dutch Dream voor de 29e keer Koningsdag in Punda!!

En The place to be is dit jaar natuurlijk weer de Paradise FM Stage!!

Vanaf 2 uur gaat het dak eraf in het Wilhelminapark!

Dus trek je oranje outfit vast uit de kast en zorg dat je erbij bent!

Want het gaat een dag worden om niet te missen!

DE LINE UP: