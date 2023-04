De ochtendkrant Bala verschijnt niet meer op papier. Vanaf vandaag komt de krant uit op Facebook. Oorzaak is de sterk gestegen drukkosten. De krant bestaat al ruim dertig jaar en staat bekend om haar smeuïge nieuwtjes. Met het verdwijnen van de gedrukte versie van Bala blijven slechts de ochtendbladen Èxtra, Vigilante en Antilliaans Dagblad over. In de middag verschijnen Amigoe en Nobo.

