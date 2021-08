27 corona-besmettingen aan boord cruise-schip Carnival Vista

Het cruiseschip Carnival Vista had bij aankomst in Belize maar liefst 27 corona-besmettingen. Het gaat om 26 besmettingen onder het personeel en 1 besmette passagier. Zo meldt de Èxtra op basis van berichtgeving van de toerisme-autoriteit van het land. Navraag bij Curaçao Ports Authority leert dat Curaçao niet op de route van het schip staat en dat het niet zal aanmeren. Het schip heeft zo’n 4000 mensen aan boord, waarvan 99.98% van het personeel volledig is gevaccineerd. De besmette bemanningsleden vertonen geen symptomen en bevinden zich momenteel in isolatie. De passagiers moeten vanaf nu vóór het verlaten van het schip een negatief testresultaat overleggen, zelfs als ze gevaccineerd zijn.