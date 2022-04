Vorige week zijn er drie personen overleden aan corona. Hierdoor steeg de teller naar 270 coronadoden. Twee van de drie sterfgevallen werden thuis verzorgd. Het derde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er 484 nieuwe besmettingen geregistreerd. Hierdoor telt Curaçao nu 577 actieve gevallen. Op dit moment liggen er vijf coronapatiënten in het CMC, van wie één op de ic-afdeling.

