Nationaal vrouwenelftal uitgeschakeld

Het nationale vrouwenelftal heeft zich niet kunnen kwalificeren voor het Concacaf kampioenschap. Na winst op de Amerikaanse Maagdeneilanden en verlies tegen Costa Rica is het team uitgeschakeld. Zaterdag verloor Curaçao met 0-4 in een thuiswedstrijd. Daarmee staat Curaçao op de op een na laatste plaats in de poule. Costa Rica staat bovenaan. Gevolgd door Guatemala en Saint Kitts and Nevis. Het team van de Amerikaanse Maagdeneilanden bundelt onderaan. Het dameskampioenschap 2022 wordt van 4 tot en met 20 juli gespeeld in Mexico.

