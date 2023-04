2e Curaçaoënaar opgepakt in moordzaak Peter R de Vries

Curaçaoënaar Divainy K. is maandag in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid op de moord van Peter R. de Vries. Hij is een contact van Ludgardo S., die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor het filmen van de misdaadjournalist nadat hij was neergeschoten. Divainy zou voor hem een vliegticket hebben betaald zodat hij van Curaçao naar Nederland kon vliegen. Overigens is de 29-jarige verdachte vorig jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij wapen- en drugshandel. Met zijn aanhouding komt het totale aantal verdachten in de zaak-De Vries op negen.