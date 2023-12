2e lichtshow in première op Brionplein

De afgelopen weken kon iedereen genieten van een lichtshow op het Brionplein. Morgen gaat het tweede deel in première. Om 7 uur ‘s avonds wordt een nieuw spektakel op het Brion City Hotel geprojecteerd. De show staat volledig in het teken van Kerst en Oud en Nieuw. De bedoeling is om beide shows tijdens de feestdagen op de muren van het hotel te vertonen. De 3D-projectiemapping, zoals de techniek officieel heet, is een initiatief van de regering en nutsbedrijf Aqualectra.