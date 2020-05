Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 30.000 mensen in Latijns-Amerika gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Brazilië is veruit het zwaarst getroffen land, daar hebben ruim 16.000 inwoners het leven gelaten. In Chili zijn ruim 46.000 inwoners besmet en 478 doden gevallen.