311 extra kamers voor Corendon Mangrove Beach Resort

De uitbreiding van het Corendon Mangrove Beach Resort ligt op schema. Er komen 311 kamers bij. In het derde kwartaal van 2023 zullen de deuren van fase twee opengaan. Onder welke vlag is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het een ander concept zal omvatten, met onder meer een beachclub. Dit maakt het bedrijf bekend. De eerste fase van het Corendon hotel in Otrobanda is onderdeel van ‘Curio by Hilton’ en opende zijn deuren midden in de coronapandemie. Corendon-oprichter Atilay Uslu zit overigens niet stil. De zakenman heeft nog meer grootse plannen in het vooruitzicht in Caribisch Nederland.