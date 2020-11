34 positieve coronatests; nu 427 actieve cases

34 mensen zijn de afgelopen dag positief getest op het corona virus. Ongeveer net zoveel als gisteren. Bij twintig van hen is de besmettingsbron bekend. Zeventien mensen zijn genezen, dat betekent dat het totaal aantal actieve besmettingen op ons eiland is opgelopen naar 427. In totaal liggen er nu 9 personen in het ziekenhuis, een meer dan gisteren. Daarvan ligt er ook een meer op de intensive care: in totaal liggen er daar nu vier.

Het aantal besmettingen is de afgelopen dagen steevast hoger dan in de weken ervoor. Om de toename tegen te gaan, heeft de overheid zondag de maatregelen verscherpt. Vanaf vandaag geldt een avondklok tussen 21 en 4.30 uur en is het dragen van een mondkapje in openbare ruimten verplicht.