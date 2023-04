Op Bonaire zijn zondag 37 zakken met karko onderschept. De kustwacht zag dat een boot met hoge snelheid vanuit Venezuela op weg was naar Lagun. Toen de twee opvarenden zagen dat er bij Lagun op hen werd gewacht, zetten ze koers richting Lac Cai. Desondanks wisten de autoriteiten de boot met de grote lading karko te onderscheppen. Bij Lagun trof de politie vier personen en een baby aan. Zij stonden naar alle waarschijnlijkheid op de boot te wachten. In totaal hield de politie vier mannen en twee vrouwen aan. De baby is overgedragen aan een familielid op Bonaire.

Karko wordt al meer dan dertig jaar beschermd op Bonaire. Door overbevissing dreigde het dier uit te sterven. Om de dieren te beschermen en de populatie de kans te geven om weer te herstellen, geldt er sinds 2005 een vangstverbod van karko op Bonaire.