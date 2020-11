39 Medewerkers CMC besmet

39 zorgmedewerkers van het Curaçao Medical Center zijn op dit moment besmet met het coronavirus. Dat laat een woordvoerster van het CMC weten aan Paradise FM. Onder deze besmettingen zitten ook verschillende medewerkers die werkzaam zijn op de covid-afdeling. Op dit moment liggen er acht coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan één op de Intensive Care. Alle electieve zorg moet worden gecanceld en om ruimte te creëren in het geval dat er een toename in het aantal coronapatiënten ontstaat.

