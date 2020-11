Kòrsou Transparente lanceert publiekscampagne

Fundashon Kòrsou Transparente houdt komende maand de nieuwe publiekscampagne ‘Mi no ta keda ketu’ oftewel ‘Ik zal niet zwijgen’. Deze duurt tot 9 december, de internationale anti-corruptiedag. Met de nieuwe campagne wil Kòrsou Transparente de gemeenschap stimuleren zich uit te spreken tegen integriteitsschendingen en corruptie. “Binnen kleine samenlevingen zoals die van ons, wordt corruptie vaak gedoogd en dit moet anders” zegt voorzitter Michael Hernandez.

Volgens Hernandez gebeuren in onze samenleving dingen die niet passen binnen de geschreven en ongeschreven normen, waarden, regels en wetten. Zoals in een aanbesteding een vriend of familielid bevoordelen, via een vriend snel een vergunning regelen, iets regelen om je kind toch op een goede school te krijgen of spullen illegaal kopen omdat dat goedkoper is. Volgens Hernandez gaat dit ten koste van anderen en leidt het tot ongelijkheid. Met de campagne wil de stichting de discussie aangaan en roept ze op om niet weg te kijken, maar elkaar erop aan te spreken wanneer we dingen zien die niet horen en op een juiste en veilige wijze melding maken van strafbare feiten.