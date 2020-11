Aruba ook akkoord met voorwaarden

Minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba is vandaag in Nederland aangekomen. Volgens haar hebben Aruba en Nederland een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun en het doorvoeren van hervormingen. Wever-Croes zal als alles goed loopt vrijdag aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad in Den Haag. Daar wordt een besluit genomen over het akkoord tussen beide landen.

Curaçao en Nederland ondertekenden op 2 november een politiek akkoord waarbij ook afspraken zijn gemaakt over de oprichting van een Caribisch orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling COHO. Het is de bedoeling dat Aruba zich daar ook bij aansluit. Met Sint-Maarten is nog geen akkoord bereikt.