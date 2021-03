409 nieuwe besmettingen

Curaçao kent vandaag 409 nieuwe positieve coronatests. Dat is veel meer dan de vorige piek van 240, eergisteren. Op een totaal van 1417 tests is dat een positivity rate van bijna 29 procent. Daarnaast is ook weer iemand overleden. De teller staat op 28 sterfgevallen op Curaçao sinds de uitbraak van het virus op ons eiland.

Alles bij elkaar is het aantal covid-patienten in het ziekenhuis toegenomen van 50 naar 56, waarvan 15 op de intensive care.

26 mensen zijn genezen verklaard. Het aantal actieve cases gaat daarmee vandaag over de 2000 heen: 2021.