Flinke stijging benzine en diesel op Curaçao

Vanaf dinsdag 30 maart stijgt het tarief van benzine en diesel op Curaçao. Ook de tarieven van elektriciteit en water stijgen met ingang van donderdag 1 april. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post in haar maandelijkse persbericht hierover. Een liter bezine stijgt flink van 1.980 Naf naar 2.215 Naf. Dat is een stijging van meer dan 23 cent. Een liter diesel wordt 13 cent duurder. Sinds november 2020 is er sprake van een sterke aanhoudende stijging van de internationale prijsnoteringen voor zowel ruwe olie als geraffineerde brandstoffen. Dat heeft onder meer de prijsstijgingen op Curaçao tot gevolg.