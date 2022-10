41 procent rijdt wel eens onder invloed

Alcohol is het meest gebruikte verslavende middel op Curaçao. Dat blijkt uit een enquête van verslavingszorgorganisatie FMA. Opvallend is dat een groot deel van de ondervraagden aangeeft wel eens onder invloed gereden te hebben, namelijk 41 procent. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Een kleine 5 procent van de ondervraagden heeft als gevolg van alcoholgebruik weleens een auto-ongeluk gehad of veroorzaakt. De enquête is afgenomen onder 418 personen. FMA wil nu een veel uitgebreider onderzoek laten doen naar andere verslavingsmiddelen en de financiële impact daarvan op de samenleving. Het is algemeen bekend dat rijden onder invloed de rijvaardigheid negatief beïnvloedt. Mensen worden impulsiever, maar ook de reactiesnelheid neemt af en de concentratie is minder.