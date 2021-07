42 nieuwe kabinetsmedewerkers benoemd

Het kabinet-Pisas heeft in korte tijd 42 nieuwe kabinetsmedewerkers aangenomen op negen ministeries. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Veel van hen zijn bekenden van het kabinet, zoals partijleden van de MFK en de PNP. Zo is Ramon Chong is benoemd tot medewerker en waarnemend-minister van Economische Ontwikkeling. Ook Rigo Thodé van de MFK is nu medewerker en waarnemend minister van Justitie. Thodé wordt ook vaak genoemd als beoogd minister van Justitie, maar dit is nog niet door de MFK bevestigd.