Betèsda wil SVB voor de rechter slepen

Verpleeghuis Betesda stapt naar de rechter vanwege de korting op de subsidie van de SVB. Dat zegt directrice Shirley Martis Treurniet vandaag in de Extra. Betèsda zit al jaren in grote financiële problemen en het tarief dat beschikbaar is gesteld zou de kosten niet dekken. Volgens Martis Treurniet onderschat de SVB de intensiteit van de zorg die verleend moet worden in het verpleeghuis. Ook lopen de kosten hiervan juist steeds meer op. Dit zou de verzekeringsbank ook niet kunnen of willen begrijpen, volgens de directrice. Er ligt nu een brief bij de SVB, als hier binnen enkele dagen niet op gereageerd wordt stapt Betèsda naar de rechter.