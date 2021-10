Maar liefst 43 keer moest de brandweer tot nu toe uittrekken voor woonhuizen die in brand stonden. Zo schrijft de Èxtra. Maar liefst 7 daarvan brandden volledig af. Sinds januari rukte de brandweer 934 keer uit, oftewel ruim drie keer per dag. Bij 517 meldingen ging het om brand. Volgens de brandweer heeft 81 procent van de huizen op het eiland geen brandblusapparaat of rookmelder.

