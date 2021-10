Curaçao komt zeker voor in Pandora Papers

Curaçao komt zeker voor in de Pandora Papers. Zo blijkt uit een artikel in het Financieel Dagblad. Sinds zondag, toen dit omvangrijk onderzoek aan het licht werd gebracht, zijn er nog geen documenten beschikbaar gesteld ter inzage. Het eiland wordt genoemd in een artikel in het Financieel Dagblad. De krant schrijft over een conflict tussen ondernemer en filantroop John Fentener van Vlissingen en zijn zoon Robert-Jan. In eerste instantie lijkt Fentener van Vlissingen zijn zakenreisimperium te hebben doorgeschoven naar zijn drie kinderen. Maar feitelijk heeft hij nog steeds de controle over zijn bedrijven via een bijzondere aandeelhoudersstructuur, met stichtingen en trusts op Curaçao en Jersey, blijkt uit de Pandora Papers.