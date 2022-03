450 bezoekers voor banenmarkt Chata

Ongeveer 450 werkzoekenden bezochten afgelopen weekend de banenmarkt van Chata. De leden van de horecabelangenvereniging boden tweehonderd vacatures aan. De banenmarkt in het Curaçao Marriott Hotel was een samenwerking tussen Chata, de Curaçao Restaurant Association (CRA) en vakbond Horecaf om het tekort aan personeel in de horeca op te lossen. Daarnaast wilden de organisatoren werklozen helpen aan een baan in het toerisme. Bezoekers konden ook een workshop professionele attitude volgen en tips krijgen van HR-deskundige Christopher Middelhof.

