Notaris op Sint Maarten veroordeeld

Een notaris op Sint Maarten is schuldig bevonden aan het schenden van de geheimhoudingsplicht. De vrouw heeft een voorwaardelijke celstraf van een maand gekregen met een proeftijd van 2 jaar. Ook is ze veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Dit komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De notaris heeft geheime informatie doorgespeeld aan een verdachte in het Larimar-onderzoek. Dit onderzoek draaide om corruptie, witwassen en betaling van steekpenningen door bouwbedrijven aan politicus Theo Heyliger en ambtenaren op Sint Maarten in ruil voor een groot aantal projecten.