500 KG Coke gevonden

De douane in Nederland heeft gisteren 500 kilo cocaïne gevonden bij een controle in de haven van Rotterdam. De drugs werden aangetroffen in een container met blikken tonijn uit Colombia. De container was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. De lading drugs is vernietigd, aldus het OM. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van FIOD, douane, Zeehavenpolitie en het OM, doet verder onderzoek naar de zaak. In de eerste helft van 2020 onderschepte het HARC-team 18.000 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. In 2019 werd ruim 33.000 kilo in beslag genomen, tegenover bijna 19.000 kilo in 2018.