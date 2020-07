Liberia-Peters stuurt brief

Voormalig minister-president van de Nederlandse Antillen Maria Liberia-Peters heeft een brief gestuurd aan minister-president Mark Rutte. Ze vraagt aandacht voor de situatie van de raffinaderij. Eind 2019 liep de na meer dan 30 jaar het contract met PdVSA af. Curaçao overlegt nu al meer dan een half jaar met de Klesch Group over de exploitatie van de raffinaderij, maar er is nog geen akkoord. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA deed eind vorig jaar het aanbod om nog een jaar de raffinaderij te exploiteren. Liberia-Peters wil dat alsnog op dat aanbod wordt ingegaan.

Ze schrijft: “Gezien de spanning die er nu heerst op Curaçao, niet in de laatste plaats door de grote onzekerheid op de arbeidsmarkt, is het de moeite waard is om nu toch een overeenkomst af te sluiten. Het geeft ruimte om meer zicht te krijgen op de sociaal-economische en financiële situatie van land en volk. Wij kunnen dan zelf brandstof produceren voor de lokale markt en hoeven dan niet te importeren. Het lijkt mij dat dit ook gunstig zal zijn naar de consument toe.”