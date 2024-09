591 kilo coke tussen bananen onderschept in Colombia

In de haven van Santa Marta in Colombia heeft de politie zondag ruim een halve ton cocaïne onderschept, de drugs zaten in een lading bananen bestemd voor de haven van Antwerpen. De vangst werd vanochtend wereldkundig gemaakt door generaal William René Salamanca Ramírez, het hoofd van de Colombiaanse politie. Hij plaatste een bericht op X met de mededeling dat de drugs tussen de bananen is gevonden in een fruitcontainer bestemd voor de Belgische havenstad en dat het in totaal om 591 kilo gaat.

Daarbij is een foto naar buiten gebracht van de in beslag genomen drugs.