Grote schoonmaakactie van start gegaan

De regering van Curaçao is afgelopen weekend officieel gestart met de campagne “Van jou, Voor jou, Met jou” met als doel bewustwording te creëren en te helpen om ons eiland schoon te houden. Er zijn zaterdagochtend vijf containers geplaatst bij de Weg naar Fuik zodat het publiek afval kan deponeren; dat daarmee dus niet langs de kant van de weg of in de natuur wordt gegooid. De minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Silvania, benadrukt dat het project onderdeel uitmaakt van de inspanningen van de regering om het eiland schoon te houden. Hij roept de bewoners op om ook hun bijdrage te leveren.

Silvania zei zaterdag dat hij blij is met de groepen die zich al jarenlang inzetten om Curaçao schoon te houden. Zij geven ook hun steun en sluiten zich aan bij de regering in deze campagne om schoon te maken. De minister gaf verder aan dat de regering zal komen met een nieuw beheerplan, ‘waarbij we samen Curaçao schoner gaan maken’. Silvania: “Het is begonnen in het noorden van ons eiland, maar het zal doorgaan naar zowel het midden als het zuiden van Curaçao.”