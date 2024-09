Deze maand begint arbeidskrachtenonderzoek op de BES-eilanden

Tussen september en december van dit jaar zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op pad gaan om willekeurig gekozen huishoudens te bezoeken. Dit gebeurt in het kader van het zogenaamde Arbeidskrachtenonderzoek. Dat is een steekproefonderzoek dat het CBS om de twee jaar uitvoert met als doel de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland te onderzoeken. Eén van de belangrijkste gegevens uit het onderzoek is het werkloosheidspercentage.

Om beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarktgegevens, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Op Bonaire zullen 1126 huishoudens benaderd worden, op Sint-Eustatius 538 en op Saba 545. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.