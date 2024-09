Centrale Bank verlaagt beleningsrente

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft besloten haar huidige monetaire beleid te versoepelen door de beleningsrente met 0,50 procentpunt te verlagen naar 5,25%. Dit is vandaag door de bank bekend gemaakt. De beleningsrente is het tarief waartegen commerciële banken bij de Centrale Bank kunnen lenen in geval van een liquiditeitstekort. Het besluit is gebaseerd op vertrouwen in een verdere gunstige ontwikkeling van de economie, zo laat de bank weten. Ook wordt een renteverlaging verwacht door de U.S. Federal Reserve, ook wel bekend als Fed.

Economisch directeur José Jardim stelt in een persbericht van de bank: ‘In lijn met de toename van de toeristische activiteiten in 2024 zullen de deviezeninkomsten uit toerisme en transportdiensten naar verwachting stijgen in de hele monetaire unie. De verwachte importstijging is voornamelijk het gevolg van een hogere goederenimport. Met name de invoer van goederen door de groot- en detailhandel zal naar verwachting toenemen als gevolg van hogere toeristische bestedingen en een grotere binnenlandse vraag in de hele monetaire unie. Daarnaast zullen de lopende particuliere investeringsprojecten in Curaçao en Sint Maarten ook leiden tot een hogere goederenimport door de bouw- en nutssectoren’, aldus Jardim.