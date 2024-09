‘Voormalige kerkgebouwen in Pietermaai worden onderdeel van boetiekhotel’

Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat boetiekhotel ’t Klooster gaat uitbreiden. De directeur van het hotel in Pietermaai heeft aan de krant bevestigd dat hiervoor enkele aangrenzende panden zijn gekocht, waaronder het voormalige St. Albertus College. Het gaat om voormalige panden van het bisdom, waar vroeger de Fraters van Tilburg woonden. In nauwe samenwerking met de overheid, het bisdom en het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur zullen plannen worden uitgewerkt.

De bedoeling is dat wordt nagedacht over hoe de buurt rondom het hotel kan profiteren van de expansie van het boetiekhotel. De krant schrijft dat er al plannen zijn om vanuit het hotel mooie doorkijkjes te maken naar de kathedraal van Pietermaai en om gezamenlijk het Woutersplein, dat ligt tussen de kathedraal en het hotel, weer in oude glorie te herstellen.