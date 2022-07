Grenzen tussen Venezuela en Aruba blijven dicht

De grenzen tussen Aruba en Venezuela heropenen niet. Dat heeft premier Wever-Croes gezegd. In mei voerde Aruba wat gesprekken met Venezuela over heropening van de zee- en luchtgrens, vooral vanwege de economische voordelen. Maar voor nu is Aruba voorzichtig en bang voor een te grote toestroom van Venezolanen naar het eiland. De grens tussen Venezuela en de ABC-eilanden is sinds begin 2019 dicht, omdat ons Koninkrijk steun uitsprak voor oppositieleider Juan Guaido en het regime van president Maduro veroordeelde.