RdK belooft milieunormen van overheid na te leven

De toekomst van de raffinaderij op Curaçao zal in overeenstemming zijn met lokale wetgeving en internationale milieustandaarden. Dat schrijft de RdK in een persbericht. Ze onderstrepen dat ze willen werken volgens internationale milieustandaarden zoals die in onze wet zijn vastgelegd. Dat is ook de insteek bij de onderhandelingen met een nieuwe huurder, zeggen ze. Begin deze week verloor de overheid een kort geding van Clean Air Everywhere. De rechter oordeelde juist dat de wet- en regelgeving tegen vervuiling te soft is en onvoldoende garandeert dat de internationale normen worden nageleefd.