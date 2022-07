Tumoren ontdekt bij schildpadden Caracasbaai

Bij een groot aantal schildpadden bij Caracasbaai zijn tumoren ontdekt. Dat vertelde Sea Turtle Conservation aan Vigilante. Het gaat om verschillende bulten op de huid van de schildpadden. De specifieke ziekte is algemeen bekend onder zeeschildpadden, maar van deze omvang kwam die nog niet eerder voor op Curaçao. Onderzoek van Sea Turtle Conservation wijst uit dat bij de baaien op Banda’bou de tumoren nog niet in grote omvang te zien zijn, maar aan de Banda’riba kant en Caracasbaai wel. De oorzaak kan stress zijn door veel menselijke aanwezigheid. De tumoren kunnen eten en lichaamsbeweging in de weg zitten en daardoor een snelle dood tot gevolg hebben. Enige oplossing is nu de schildpadden uit het water halen en de tumoren wegbranden, maar de financiële middelen zijn beperkt.