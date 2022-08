Curaçaose scholieren in top 10 Rijksmuseum fotowedstrijd

De Curaçaose scholieren Kyle Siliee en Janae de Lannoy zijn een van de tien finalisten van Document Nederland Junior. Dit is dé fotowedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten. De wedstrijd werd dit jaar voor het eerst zowel in Nederland als op de eilanden gehouden. In totaal heeft het Rijksmuseum 90 inzendingen ontvangen. De top 10 hangt vanaf 21 september in het Rijksmuseum. Daarnaast hebben Kyle en Janae een fotografiemasterclass gewonnen. Deze wordt volgende maand in Amsterdam gegeven door de Curaçaose kunstenaar Sharelly Emanuelson. De dertienjarige Janae van het Radulphus College maakte foto’s van recyclekunst. Kyle is een leerling van Agora Curaçao by Abel Tasman College. De school maakte een vredeslabyrint gemaakt van recycled palethout. De opbrengst van deze moestuin gaat naar de Voedselbank. De leerlingen hebben het project vastgelegd in foto’s. Vanaf het moment dat de paletten werden opgehaald bij een distributeur tot het bouwen van de labyrint en het planten van de verschillende gewassen.

De fotowedstrijd loopt gelijk met het project Document Nederland. Sinds 1975 vraagt het Rijksmuseum elk jaar aan een Nederlandse fotograaf om een actueel thema in beeld te brengen. Bij elkaar vormen deze foto’s een beeld van Nederland door de jaren heen. Dit jaar heeft het Rijksmuseum aan fotograaf Sharelly Emanuelson gevraagd de gevolgen van klimaatverandering en de impact hiervan op de samenleving in beeld te brengen. Niet alleen in Nederland, maar ook op de zes eilanden uit het Caribisch gebied.

Groepsfoto van Agora Curaçao