62-jarige YdK veroorzaakt ongeluk door roekeloos rijgedrag

Het Openbaar Ministerie in Nederland beschuldigt een Curacaoenaar van het veroorzaken van een ongeluk door roekeloos rijgedrag. De 62-jarige Arthur B. moest zich deze week verantwoorden voor de rechter. Volgens het OM heeft hij op 27 oktober 2021 een aantal verkeersovertredingen begaan met zijn auto. Hij zou niet hebben ingevoegd op de invoegstrook waar twee rijbanen samengevoegd werden naar één rijbaan, maar juist gas hebben gegeven om een bedrijfsauto in te halen en voor te kruipen. Hij zou tegen de bedrijfsauto zijn gebotst, waardoor hij op de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer terechtkwam. Daar zou hij een aanrijding hebben veroorzaakt met een tegemoetkomende auto. Volgens het OM zou hij door zijn gedrag gevaar of ernstig letsel voor anderen hebben veroorzaakt of kunnen veroorzaken.