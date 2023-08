Kind steekt huis in brand

Een kind dat met vuur speelde, stak per ongeluk een huis in brand. Het incident vond woensdag plaats. Het kind woont samen met nog twee andere kinderen bij de oma. Zij was al met de twee jongste kinderen naar bed gegaan toen de brand uitbrak. De buren hebben geprobeerd het vuur te doven. Later heeft de brandweer de vlammen gedoofd. De rookr-en waterschade bleef beperkt tot een ruimte. Stichting Skuchami kwam ter plekke om hulp te bieden aan de kinderen.