Huize Scherpenheuvel heeft een nieuwe eigenaar. In het oude weeshuis komen seniorenwoningen. Dat meldt de Amigoe. Stichting Sint Thomas College kon het onderhoud niet meer betalen en heeft daarom een deel van het complex van de hand gedaan. De nieuwe eigenaar is de Stichting Particulier Fonds Vermell. Met de verkoop is ruim 2,5 miljoen gulden gemoeid. Foto: Soublette et Fils