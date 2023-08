Conceptbegroting mogelijk later aangeboden

Normaal wordt op de tweede dinsdag van september de conceptbegroting aan de Statenvoorzitter overhandigd. Dit jaar kan daar verandering in komen. Volgens de minister van Financiën heeft het weinig nut om de begroting van 2024 nu al aan te bieden, omdat deze niet actueel is. Momenteel is het land met Nederland in onderhandeling over de herfinanciering van de coronaleningen. Ook de oplossing voor de Ennia-problematiek wordt besproken. De uitkomst van deze onderhandelingen is eind september bekend en zal grote gevolgen hebben voor de begroting. Vandaar dat Silvania de ministerraad om uitstel wil vragen. De indiening van de begroting is wettelijk geregeld, het is niet mogelijk om zomaar af te wijken van de datum.