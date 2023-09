68.600 boete aan taxivereniging terecht

FTAC heeft twee jaar geleden terecht een boete opgelegd aan taxivereniging DCTA. Dat blijkt in hoger beroep. In 2020 had de toezichthouder signalen ontvangen dat de tour-en taxibedrijven mogelijk prijsafspraken maakten. De FTAC heeft toen aan alle taxiverenigingen en tourbedrijven informatie opgevraagd. Alleen de Dutch Caribbean Taxi Association heeft structureel geweigerd medewerking te verlenen aan het verzoek. Dat leverde haar uiteindelijk in 2021 een boete op. Het bedrag dat DCTA moet betalen is aanzienlijk lager dan de maximumboete die FTAC kan opleggen. De toezichthouder is wettelijk bevoegd om instanties die weigeren mee te werken, te beboeten tot 1 miljoen.